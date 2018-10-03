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Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: Biz olmasak 2 hafta dayanamazsın

Suudi Arabistan'ı koruduğunu söyleyen Trump, açık açık Kral Selman'dan koruma parası istediğini söyledi.

AA | 03.10.2018 - 11:29..
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Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: Biz olmasak 2 hafta dayanamazsın

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i, ABD'nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını ifade etti.

"BAK KRAL BİZ SENİ KORUYORUZ"

Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, "Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki, 'Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun'." dedi.

Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na: Biz olmasak 2 hafta dayanamazsın

Trump, Kral Selman ile ne zaman konuştuğuna dair bilgi vermedi.

ABD Başkanı'nın Kral Salman ile en son cumartesi günü telefonda görüştükleri belirtilmişti.

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