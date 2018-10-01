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Trump'tan Suudi Kralı'na: Bizsiz kendinizi koruyamazsınız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Batı Virginia'daki bir konuşmasında Suudi Arabistan Kralı Selman'a atıfta bulunarak "Biz olmasak ülkenizde ne olur kim bilir" dedi.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 12:36..
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ABD Başkanı Donald Trump, ülkeseini uluslar üstü görmeye devam ediyor. ABD Başkanı'nın hedefinde de bu sefer Suudi Arabistan Kralı Selman vardı.

Trump, Virginia'daki halka açık konuşmasında Suudi Arabistan başta olmak üzere zengin ülkeleri, ülkesini tehdit eden saldırılara karşı korumaya çağırdı.

Trump'tan Suudi Kralı'na: Bizsiz kendinizi koruyamazsınız

"BİZSİZ BAŞINIZA KİM BİLİR NELER GELİR"

Son dönemlerde iyi ilişkilerle gelen Suudi Arabistan ve ABD'nin arası para meselelerinden dolayı açılmak üzere. ABD Başkanı'nın konuşmasında Suudi Arabistan doğrudan hedef alınırken, Selman ile telefonda uzun uzun konuştuklarını, söyledi.

Trump'tan Suudi Kralı'na: Bizsiz kendinizi koruyamazsınız

Trump, Suudi Arabistan'ı çok sevdiğini ve ilişkilerinin iyi olduğunu belirtirken, "Kral trilyonlarca doların var ve bizden kimsenin ne olacağını bilmiyoruz. Hergangi saldırı durumunda biz olmasak uçağını bile koruyamazsın" dediğini belirten Trump, Suudi Arabistan'ı aşağılayan ifadeler kullandı.

Trump Suudi Arabistan'ı daha fazla savunma harcaması yapmaya çağırdı.

BİZE PARA ÖDEMEK ZORUNDALAR

Zengin ülkelerin ordularını koruduğunu ancak karşılığında hiç birşey alamadığını sözlerine ekleyen Trump, "Bize para ödemek zorundalar" gibi sözlerle Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi ekonomisi güçlü ülkelerle alay etti.

Trump'tan Suudi Kralı'na: Bizsiz kendinizi koruyamazsınız

Veliaht Prens Selman'ın New York ziyaretinde, Japon SoftBank ile yaptığı görüşmenin ardından duyurulan ve 200 milyar dolar yatırım gerektiren 200 gigavatlık dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi Suudi Arabistan tarafından rafa kaldırıldığı açıklandı.

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