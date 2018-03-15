Trump'tan Trudeau itirafı: Yalan söyledim

ABD Başkanı Donald Trump görev süreci içerisinde yaptıklarından çok gaflarıyla ve sirkülasyon içindeki kadrosuyla gündeme geliyor. Bu hafta içinde Tilerrson'u görevinden kovan Donald Trump, bu sefer de skandal bir ses kaydı ile gündemde. Ses kaydı, kanada Başbakanı Trudeau'ya Trump'ın yalan söylemesi ve taklit yapmasını içeriyor.

TRUDEAU'YU TAKLİT ETTİ

Trump'ın ortaya çıkan ses kaydında, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'yla dalga geçerken duyuluyor.

Ticaret savaşları açabilecek politikalar uygulayan Trump, bir bağış etkinliğinde, yanındakilere doğru olup olmadığını bilmeden Trudeau'ya ısrarla "Ticaret açığımız var" diyen Trump Kanada Başbakanı'nı taklit edere; "Trudeau beni görmeye geldi. Justin, iyi adam. Bana dedi ki 'Hayır, hayır, aramızda ticaret açığı yok, iki ülke arasında ticaret açığı hiç yok. Donald, lütfen'. Hoş adam, yakışıklı adam, gelip bana diyor ki, 'Donald, aramızda ticaret açığı yok'. Bundan çok gururlu, çünkü biliyorsunuz başka herkesle var, bizi öldürüyorlar." dedi.

TRUMP YALAN SÖYLEDİ

Trump Trudeau'nun knuşması ile dalga geçtiği sırada sözlerini bilmeden yalanladığını, iki ülkenin arasında ticaret açığının bulunduğunu belirtti.

Trump; "Yanılıyorsun Justin, ticaret açığı var'. Ama bilmiyorum bile var mı yok mu… Hiçbir fikrim yok. Sadece 'Yanılıyorsun' deyiverdim. Biliyor musunuz, neden? Çünkü biz öyle salağız ki… Ben de onların akıllı olduğunu düşündüm. Dedim ki 'Yanılıyorsun, Justin'. O da dedi ki 'Kesinlikle hayır, ticaret açığımız yok'. 'Bu durumda ben farklı hissediyorum, ben inanmıyorum' karşılığını verdim. İkimiz de adamlarımızı dışarı gönderdik, onlara 'Kontrol edin, çünkü buna inanamıyorum' dedim." dedi.

YETKİLİLER ORTAYA ÇIKARDI

Sohbetten yetkililerin kontrolü sonucunda Trudeau'nun haklı olduğunun ortaya çıktığını, Trump'ın hem konu hakkında fikir sahibi olamdığı, hem de bilmediği halde yalan söyledi ortaya çıktı.