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Trump'tan Trudeau'ya: Beyaz Saray'ı siz yakmadınız mı?

ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Trudeau'nun gümrük vergisi uygulaması kapsamında yaptığı telefon görüşmesi, ilginç bir diyaloğa sahne oldu.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 22:42..
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Trump'tan Trudeau'ya: Beyaz Saray'ı siz yakmadınız mı?

Amerikan CNN televizyonunun haberine göre Trudeau, "Gümrük vergisi uygulamasını nasıl ulusal güvenliğe bağlarsınız?" diyerek bu konuda bir açıklama talep etti, Trump ise bunun üzerine Beyaz Saray ile ilgili sözlerini dile getirdi.

TRUMP'IN BİLMEDİĞİ TARİH

Ancak Beyaz Saray'ı 1814'de yakan ABD ile savaşan İngiltere idi.

Kanada ise henüz devlet olmamıştı ve İngiltere'nin sömürgesiydi.

Trump'ın Trudeau'ya yönelttiği soru, Kanadalıların tepkisini çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar bu konuşmanın açığa çıkması üzerine Kanada'nın bir devlet olarak 1867 yılında kurulduğuna dikkati çekti.

Trump'tan Trudeau'ya: Beyaz Saray'ı siz yakmadınız mı?

ABD'NİN EK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD çelik ithalatına yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Müttefikleri ABD'nin bu kararını kınarken, ticaret savaşı kaygıları daha çok arttı.

BEYAZ SARAY'IN YAKILMASI

Beyaz Saray, 1814'de İngiltere ve ABD arasındaki 1812 Savaşı sırasında İngilizler tarafından ateşe verildi.

Savaşın gerekçeleri arasında İngilizlerin Amerikalı tüccarları donanmaya zorla sokmaya çalışması ve ticaret kısıtlamaları yer alıyordu.

Aynı zamanda İngiltere ABD'nin genişlemesine karşın yerlileri destekliyordu.

General Robert Ross öncülüğündeki İngiliz askerleri Beyaz Saray başta olmak üzere çok sayıda kamu binasını ateşe verdi.

Böylece ABD'nin başkenti Washington ilk defa sadece o dönem yabancılar tarafından işgal edilmişti.

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