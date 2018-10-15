ABD Başkanı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele almak üzere Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderdi. Trump Türkiye hakkında Brunson konusuna ilişkin "Bugün Türkiye'ye yönelik çok iyi hisler içindeyim, iki gün önce böyle değildi" dedi.

TRUMP: TÜRKİYE İLE GİZLİ ANLAŞMA YOK

Rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'de 2 yıl hapis yattıktan sonra cuma günü serbest bırakılması ve ABD'ye dönmesi sonrası değerlendirmelerini sürdüren Trump, Brunson'ın bırakılması karşılığı yaptırımların kalkmasına yönelik 'Türkiye ile anlaşma yapmadığı' mesajını tekrarladı.

Trump'tan Türkiye açıklaması: İyi hisler besliyorum VİDEO

"İKİ GÜNDE DEĞİŞİR BÜTÜN İŞLER"

ABD Başkanı, "Bugün Türkiye için iki gün önce olduğundan çok farklı hissediyorum, Türkiye'ye karşı çok iyi hislerim var, iki gün önce ise yoktu" dedi.