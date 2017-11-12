Truva Atı'na çıkan adam düşüp, öldü

Bugün öğle saatlerinde kordon boyunda sergilenen Çanakkale'nin merkeze bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde bulunan 5 bin yıllık geçmişe sahip Truva Atı'nın üzerine çıkan Mestan Güney'i farkeden çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Truva Atı'nın baş kısmına kadar tırmanan Güney, burada tehlikeli hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi.

ZEMİNE ÇAKILDI

Bulunduğu yerden inmek isterken eli kayıp, dengesini kaybeden Güney, 12.4 metre yükseklikten düştü. Başını beton zemine çarpan Güney, ağır yaralandı.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, aşırı kan kaybeden Güney, Çanakkale Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güney, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

2015'TE DE ATIN ÜSTÜNE ÇIKMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Truva Atı çevresinde inceleme yaptı. Truva Atı'nın üzerinden düşerek yaşamını yitiren Mestan Güney 23 Nisan 2015 tarihinde de alkollü olarak Truva Atı'nın üzerine çıkan Güney, o dönemde olay yerine gelen polislerin çabası sonucu ikna edilerek indirilmişti.



















