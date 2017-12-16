Truva Yayınları’ndan tarihe ışık tutan kitaplar

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden olan Truva Yayınları etiketiyle kitap raflarında yerini alan yapıtlar okuyucularla buluştu. Özellikle tarih alanından yaptığı çalışmalarla tarih severlerin takdirini toplayan yayınevi, yeni eserler üretmeye devam ediyor.

15 Temmuz kanlı darbe girişimini ele alan kitapların yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu tarihi, Sultan Abdülhamid Han dönemi, ve Hasan Sabbah anlatan kitaplar okuyucularını bekliyor. Yeni kitaplarla birlikte daha önce de yayımlanan kitapları okuma listemize ekledik.

Bütün kitapseverlerin okumasında yarar gördüğümüz seçkimizi tanıyalım...

İSMET BOZDAĞ - SULTAN ABDÜLHAMİD'İN HATIRA DEFTERİ

Osmanlı padşahları arasında en çok tartışılan Sultan Abdülhamid'in hatıralarını okumaya ne dersiniz?

Yazar: İsmet Bozdağ

Syf: 272

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2009

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D&R

ÇETİN ACAR - DECCAL'IN DARBESİ

15 Temmuz 2016'da yaptığı darbe girişimiyle FETÖ elebaşısı terörist başı Fetullah Gülen'nin kim olduğuna dair kapsamlı bir çalışma.

Yazar: Çetin Acar

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 328

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D&R

POL AMİR - HASAN SABBAH

İranlı akademisyen yazar Pol Amir'den nefes nefese okuyacağınız bir Hasan Sabbah romanı.

Yazar: Pol Amir

Baskı yılı: 2010

Syf: 512

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İdefix

REFİK KARADAĞ - PETROL FIRTINASI

Yazar Refik Karadağ, emperyalist ülkelerin petrol için uyguladıklarını deşifre eden isimdi. Bunu dönemin Cumhurbaşkanına sunmak istedi, esrarengiz biçimde kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Bu bilgi kitabı okumamız için yeterli bir sebep değil mi sizce?

Yazar: Refik Karadağ

Baskı yılı: 2004

Dili: Türkçe

Syf: 384

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

REFİK KARADAĞ - MUSUL MESELESİ

Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Musul sorunu. Refik Karadağ'ın usta kaleminden...

Yazar: Refik Karadağ

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2014

Syf: 272

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Babil.com

REFİK KARADAĞ - MUHTEŞEM İMPARATORLUĞU YIKANLAR

Refik Karadağ bu sefer Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecini ele alıyor. Etkileyici diliyle kitapseverleri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor.

Yazar: Refik Karadağ

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2017

Syf: 520

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D&R

HALUK ÖZDİL - ŞARKISINI SÖYLÜYORDU DENİZ

Suriye iç savaşının acımasız yüzünü gösteren kitap, okunması gereken bir diğer eser.

Yazar: Haluk Özdil

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 224

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D&R

HALUK ÖZDİL - REİS'İN ALTI SAATİ

Usta yazar Haluk Özdil, 15 Temmuz Darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın kritik saatlerini roman tadında anlatyıyor. Mutlaka okuyun.

Yazar: Haluk Özdil

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2016

Syf: 224

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D&R

ÇETİN ACAR - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI

Hain örgütün dünden bugüne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasını konu alan kitap, önemli kaynak niteliğinde.

Yazar: Çetin Acar

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 264

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D&R

JİM MARRS - GİZLİ DÜNYA İMPARATORLUĞU

Dünya siyasetine yön veren gizli güçler kim?

Cevabı bu kitapta...

Amerikalı gazeetci yazar Marrs'ın çok satan kitabı

Yazar: Jim Marrs

İngilizceden çeviren: Selim Yeniçeri

Baskı yılı: 2005

Syf: 488 0

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İdefix

ÇETİN ACAR - ŞEYTAN'IN ÇOCUKLARI

Son zamanlarda tekrar alevlenan Kudüs Meselesini daha iyi analiz etmek isteyen kitapseverlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Yazarın yayımlanan son kitabı.

Yazar: Çetin Acar

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 456

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