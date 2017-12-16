Truva Yayınları’ndan tarihe ışık tutan kitaplar

Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden olan Truva Yayınları etiketiyle kitap raflarında yerini alan yapıtlar okuyucularla buluştu. Özellikle tarih alanından yaptığı çalışmalarla tarih severlerin takdirini toplayan yayınevi, yeni eserler üretmeye devam ediyor.
15 Temmuz kanlı darbe girişimini ele alan kitapların yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu tarihi, Sultan Abdülhamid Han dönemi, ve Hasan Sabbah anlatan kitaplar okuyucularını bekliyor. Yeni kitaplarla birlikte daha önce de yayımlanan kitapları okuma listemize ekledik.
Bütün kitapseverlerin okumasında yarar gördüğümüz seçkimizi tanıyalım...
İSMET BOZDAĞ - SULTAN ABDÜLHAMİD'İN HATIRA DEFTERİ
Osmanlı padşahları arasında en çok tartışılan Sultan Abdülhamid'in hatıralarını okumaya ne dersiniz?
Yazar: İsmet Bozdağ
Syf: 272
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2009
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ÇETİN ACAR - DECCAL'IN DARBESİ
15 Temmuz 2016'da yaptığı darbe girişimiyle FETÖ elebaşısı terörist başı Fetullah Gülen'nin kim olduğuna dair kapsamlı bir çalışma.
Yazar: Çetin Acar
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 328
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POL AMİR - HASAN SABBAH
İranlı akademisyen yazar Pol Amir'den nefes nefese okuyacağınız bir Hasan Sabbah romanı.
Yazar: Pol Amir
Baskı yılı: 2010
Syf: 512
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REFİK KARADAĞ - PETROL FIRTINASI
Yazar Refik Karadağ, emperyalist ülkelerin petrol için uyguladıklarını deşifre eden isimdi. Bunu dönemin Cumhurbaşkanına sunmak istedi, esrarengiz biçimde kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Bu bilgi kitabı okumamız için yeterli bir sebep değil mi sizce?
Yazar: Refik Karadağ
Baskı yılı: 2004
Dili: Türkçe
Syf: 384
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REFİK KARADAĞ - MUSUL MESELESİ
Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze Musul sorunu. Refik Karadağ'ın usta kaleminden...
Yazar: Refik Karadağ
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2014
Syf: 272
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REFİK KARADAĞ - MUHTEŞEM İMPARATORLUĞU YIKANLAR
Refik Karadağ bu sefer Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecini ele alıyor. Etkileyici diliyle kitapseverleri tarihi bir yolculuğa çıkartıyor.
Yazar: Refik Karadağ
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2017
Syf: 520
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HALUK ÖZDİL - ŞARKISINI SÖYLÜYORDU DENİZ
Suriye iç savaşının acımasız yüzünü gösteren kitap, okunması gereken bir diğer eser.
Yazar: Haluk Özdil
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 224
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HALUK ÖZDİL - REİS'İN ALTI SAATİ
Usta yazar Haluk Özdil, 15 Temmuz Darbe gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın kritik saatlerini roman tadında anlatyıyor. Mutlaka okuyun.
Yazar: Haluk Özdil
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2016
Syf: 224
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ÇETİN ACAR - FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASI
Hain örgütün dünden bugüne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmasını konu alan kitap, önemli kaynak niteliğinde.
Yazar: Çetin Acar
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 264
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JİM MARRS - GİZLİ DÜNYA İMPARATORLUĞU
Dünya siyasetine yön veren gizli güçler kim?
Cevabı bu kitapta...
Amerikalı gazeetci yazar Marrs'ın çok satan kitabı
Yazar: Jim Marrs
İngilizceden çeviren: Selim Yeniçeri
Baskı yılı: 2005
Syf: 488 0
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ÇETİN ACAR - ŞEYTAN'IN ÇOCUKLARI
Son zamanlarda tekrar alevlenan Kudüs Meselesini daha iyi analiz etmek isteyen kitapseverlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Yazarın yayımlanan son kitabı.
Yazar: Çetin Acar
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 456
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