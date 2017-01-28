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TSK: 14 terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nın 158'nci gününde, 197 DEAŞ hedefinin bombalandığını açıkladı.

28.01.2017 - 10:29
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TSK: 14 terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 28 Ocak 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları tarafından, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

14 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

"Gün içinde, icra edilen harekat kapsamında 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ Terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 62 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 344 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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