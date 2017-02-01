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TSK: 14 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu.

01.02.2017 - 08:35
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TSK: 14 terörist öldürüldü

TSK, Suriye'de yürütmekte olduğu Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu.

163 HEDEF VURULUP, 14 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

DEAŞ HEDEFLERİ BOMBALANDI

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar tarafından El Bab ve Bzagah'da gerçekleştirilen hava harekatında ise 21 bina, bir karargah binası ve bir bombalı araç imha edildi.

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