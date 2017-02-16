TSK: 15 DEAŞ'lı öldürüldü

Geçen yıl 24 Ağustos günü başlayan ve 177'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, El Bab'ın denetiminin ele geçirilmesi için ilerleyişini sürdürdü.

15 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Gün boyu süren operasyonlarda 258 hedef karadan, 20 hedef ise havadan ateş altına alındı. 15 teröristin etkisiz hale getirildiği harekata ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi:

"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 258 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, muhtemel savunma mevzileri, tünel ağızları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 20 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 15 bina, 2 karargah binası, 2 cephanelik ve 1 bombalı araç imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda toplam 15 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."