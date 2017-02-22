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TSK: 15 terörist öldürüldü

TSK'nın Hakkari kırsalı ve Zap bölgesine yaptığı hava harekatında 15 teröristin etkisiz hale getirildi.

22.02.2017 - 08:36
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TSK: 15 terörist öldürüldü

TSK, dün 21 Şubat 2017 tarihinde 05.45-07.35 saatleri arasında Hakkari kırsalına ve Irak’ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatlarına dair açıklamada bulundu.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alındığı kaydedildi.

ÇUKURCA'DA DA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca; 21 Şubat 2017 saat 13.40’dan itibaren Çukurca’da alınan dinleme ve kestirmeler neticesinde, Para Tepe, Kumru Tepe ve Çukur Tepe hattında, ayrıca Hubi T. Bölgesinde BTÖ mensubu teröristlerin olduğu tespit edildiği belirtilerek, söz konusu bölgeler top ve havanlar ile ateş altına alındığı, bu atışlar neticesinde önce terörist grup içinde sayısı tespit edilemeyen yaralılarının olduğu telsiz konuşmalarına yansıdığı, ardından Mervan ve Mordem kod adlı iki teröristin etkisiz hale getirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

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