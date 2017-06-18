TSK: 16 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, başta PKK/PYD olmak üzere terör örgütlerinin ülkemize ve masum sivillere yönelik yarattığı tehdidi bertaraf ederek teröristleri etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi artırmak, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

ZAP BÖLGESİNDE 6, BİRVA SEYTU'DA 5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlar kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sınır karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubu, Nirva Seytu bölgesine silahlı İHA'larla düzenlenen hava harekatında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ERZURUM'DA GRİ VE YEŞİL LİSTEDEN 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Erzurum'un Şenyayla ilçesinde ikisi yeşil ve gri listede aranan 3 terörist, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışma sonucu bir, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise bir bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere gün içerisinde toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

SİİRT'TE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Siirt'in Pervari ilçesinde ise 2 bölücü terör örgütü mensubu da güvenlik güçlerinde teslim oldu.