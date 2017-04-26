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TSK: 2 terörist öldürüldü

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

26.04.2017 - 17:58
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Bugün 13.37-13.55 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendi.

TSK'DAN BOMBARDIMAN: 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedefler ateş altına alındı. Çok sayıda silah mevzi, barınak ve sığınak tahrip edilirken, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

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