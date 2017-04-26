TSK: 2 terörist öldürüldü

Bugün 13.37-13.55 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine, alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu hava harekatı düzenlendi.
TSK'DAN BOMBARDIMAN: 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedefler ateş altına alındı. Çok sayıda silah mevzi, barınak ve sığınak tahrip edilirken, saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen silahlı 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla gerçekleştiren savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.