TSK: 2 terörist öldürüldü

Sosyal paylaşım ağı Twitter, bu yılın ilk çeyreğinde 61,5 milyon dolar zarara uğradı.

TSK'nın Sincar ve Karaçok'ta yaptığı operasyonun ardından büyük kayıp veren teröristler için PKK yandaşı kadınlar ağlamaya başladı.

Yapay rahim bebekler için umut oldu

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Taksim'de 'telefonlu taciz'e esnaftan müdahale

Taksim’de 40 yaşlarında bir kişi, takip ettiği lise öğrencisinin fotoğraflarını çektiği sırada onu gören esnaf tarafından yakalandı.