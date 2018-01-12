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TSK 2017 yılının terör bilançosunu açıkladı

TSK, 2017 yılında 3 bin 777 DEAŞ, 3 bib 239 PKK'lı terörist öldürüldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 15:17..
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TSK 2017 yılının terör bilançosunu açıkladı

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerince PKK/KCK'ya mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'nın açıklaması şöyle: "Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017'de PKK/KCK'ya mensup 3 bin 239 ve DEAŞ üyesi 3 bin 777 olmak üzere toplam 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi. Irak kuzeyine icra edilenler de dahil toplam 399 hava harekatı ile desteklenen operasyonlarda; 46’sı sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan bin 958 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. FETÖ/PDY ile mücadelede bugüne kadar 9.236 personel hakkında ihraç işlemi yapılmış, 5.399 personel tutukludur.Bu kapsamda yürütülen mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam etmektedir."

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