TSK: 22 DEAŞ'lı öldürüldü

Türk jetleri DEAŞ hedeflerini hız kezmeden bombalamaya devam ediyor.

40 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütüne ait 40 hedef Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları tarafından imha edildi.

22 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Hava harekatında 22 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

2 BİN 845 EYP İMHA EDİLDİ

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 3 EYP'nin imha edildiği, harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 845 EYP'nin ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.