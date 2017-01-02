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TSK: 22 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK tarafından DEAŞ'a yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınma ve karargahın da aralarında bulunduğu 8 hedefin imha edildi açıklandı

AA | 02.01.2017 - 09:30
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TSK: 22 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK: 22 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132. gününde DEAŞ'a yönelik bombardımanlar hız kesmeden devam ediyor.

22 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK, 111 hedefin imha edilip, hava harekatında ise 22 DEAŞ'li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

RUS JETLERİ DEAŞ'I BOMBALADI

Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurlarının imha edildiği açıklandı.

8 HEDEF İMHA EDİLDİ

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Bab, Bzagah ve Tadif'teki terör örgütü IŞİD’e yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınma ve karargahın da aralarında bulunduğu 8 hedef imha edildi.

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