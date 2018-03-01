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TSK: 2222 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 09:58..
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TSK: 2222 terörist öldürüldü

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

2222 TERÖRİST

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2222 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK dün 2184 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Bir gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 oldu.

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