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TSK: 23 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK, El Bab'daki çatışmalarda 23 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 12 hedefin de imha edildiği açıkladı.

Ajanslar | 31.12.2016 - 10:04
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TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

172 DEAŞ HEDEFİ BOMBALANDI

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 172 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak üzerlerinde sürekli bir baskı sağlandığı, özel görev kuvvet gruplarının harekat alanındaki faaliyetleri kolaylaştırıldığı ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan bazı hedeflerin de imha edildiği kaydedildi.

23 TERÖRİST ÖLDÜRDÜ, 12 BİNA İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, yaşanan çatışmalarda 23 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında ise silah mevzii ve karargah olarak kullanılan 12 bina imha edildi.

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