TSK: 2516 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için balattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden harekatın son durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

"RACO DAHİL 7 YER KONTROL ALTINA ALINDI"

Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 03 Mart 2018 tarihinde, Afrin’e ulaşan yaklaşma istikameti üzerinde olması ve içinde çok sayıda teröristin barınmasına imkan vermesi nedeniyle kritik bir öneme haiz olan Racu beldesi başta olmak üzere, Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli dahil toplam 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır.

2516 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2516’ya ulaşmıştır."

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.