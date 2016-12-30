TSK: 26 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

El Bab ve Daglabash bölgelerine düzenlenen hava harekatında, sözde örgütün üst düzey yöneticilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK VURDU, 26 DEAŞ'LI ÖLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab ve Daglabash’da bulunan 17 DEAŞ terör örgütü hedefi imha edilmiş, DEAŞ tarafından kullanılan 13 savunma/silah mevzii, 1 zırhlı araç, 1 bombalı araç ve 3 bombalı araç imal yeri imha edilmiş, ilk belirlemelere göre içlerinde üst düzey teröristlerin de olduğu 26 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir.

RUSYA VURDU, 12 DEAŞ'LI ÖLDÜ

Rusya Federasyonu hava unsurları tarafından, Bab ve hemen güneyindeki IŞİD hedeflerine 3 kez hava harekatı icra edilmiş; bunun sonucunda 12 IŞİD'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi alınmıştır.''

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Diğer bir açıklamada icra edilen operasyonlarda DEAŞ saldırısında 1 askerin şehit olduğu 5 askerin yaralandığı bildirildi.