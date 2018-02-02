TSK 30-31 Ocak'ta Afrin'de ele geçirdiği mühimmatları açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen mühimmatları paylaştı.
TSK'NIN AÇIKLADIĞI LİSTE
30-31 Ocak 2018 tarihlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:
"1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet anti tank mayını, 2 adet el bombası 3 adet dürbün, 2 adet el telsizi, 15 adet Şarjör, çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."