TSK 4 şehirde PKK'yı çökertti

Tunceli, Mardin, Van ve Bitlis'te yapılan operasyonlar hakkında açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, ele geçirilen mühimmatları da sıraladı.

TUNCELİ'DE 50 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT

Tunceli / Ovacık’ta, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, iki el yapımı patlayıcı, 50 kg amonyum nitrat, bir tüp, iki jeneratör, 100 metre kablo ve bir el dürbünü ele geçirildi. Tunceli/Merkez ve Osmaniye/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda, çok miktarda gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MARDİN'DE EL YAPIMI PATLAYICI

Mardin / Kızıltepe’de ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramada bir sırt çantası içerisinde bir el yapımı patlayıcı, iki kg plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, altı ateşleme alıcısı, sekiz elektrikli fünye, dört elektronik devre düzeneği ele geçirildi.





BİTLİS'TE 2 BİN 827 KALAŞNİKOF

Bitlis / Tatvan’da ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramada 2 bin 827 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 kg amonyum nitrat, 140 metre elektrik kablosu, bir güneş paneli ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Bitlis/Hizan’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramalarda toprağa gömülü vaziyette; bir el yapımı patlayıcı, bir Kalaşnikof piyade tüfeği Şarjörü, 600 metre elektrik kablosu, bir akü, bir akü aktarma kablosu, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

VAN'DA 4 EL YAPIMI PATLAYICI

Van / Gürpınar’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, iki sığınak ve bir mevzii içerisinde; dört el yapımı patlayıcı düzeneği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.