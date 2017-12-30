taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7920
EURO
4,5519
ALTIN
158,86
PETR
66,6000

TSK 4 şehirde PKK'yı çökertti

TSK'nın 29 Aralık Cuma günü yurt içinde başlattığı operasyonlarında, çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve teröristlerce kullanılan yaşam malzemesi ele geçirildi.

İHA | 30.12.2017 - 22:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tunceli, Mardin, Van ve Bitlis'te yapılan operasyonlar hakkında açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, ele geçirilen mühimmatları da sıraladı.

TUNCELİ'DE 50 KİLOGRAM AMONYUM NİTRAT

Tunceli / Ovacık’ta, güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, iki el yapımı patlayıcı, 50 kg amonyum nitrat, bir tüp, iki jeneratör, 100 metre kablo ve bir el dürbünü ele geçirildi. Tunceli/Merkez ve Osmaniye/Merkez’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda, çok miktarda gıda ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

TSK 4 şehirde PKK'yı çökertti

MARDİN'DE EL YAPIMI PATLAYICI

Mardin / Kızıltepe’de ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramada bir sırt çantası içerisinde bir el yapımı patlayıcı, iki kg plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, altı ateşleme alıcısı, sekiz elektrikli fünye, dört elektronik devre düzeneği ele geçirildi.

TSK 4 şehirde PKK'yı çökertti

BİTLİS'TE 2 BİN 827 KALAŞNİKOF

Bitlis / Tatvan’da ihbar üzerine güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramada 2 bin 827 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 kg amonyum nitrat, 140 metre elektrik kablosu, bir güneş paneli ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Bitlis/Hizan’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen aramalarda toprağa gömülü vaziyette; bir el yapımı patlayıcı, bir Kalaşnikof piyade tüfeği Şarjörü, 600 metre elektrik kablosu, bir akü, bir akü aktarma kablosu, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

VAN'DA 4 EL YAPIMI PATLAYICI

Van / Gürpınar’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, iki sığınak ve bir mevzii içerisinde; dört el yapımı patlayıcı düzeneği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da yılbaşında kangal köpekleri görev yapacak
İstanbul'da yarın görev yapacak güven timleri tanıtılırken bu yıl ilk defa görev alacak kangal ve akbaş cinsi köpekler de görüldü.
Yavuz Sultan Selim'in Yayladağı'na gelişinin 500. yıl dönümü
Osmanlı İmparatorluğu 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in, 1517 yılındaki Ridaniye Savaşı sonrası, Suriye topraklarından Yayladağı'na girişinin 500. yıl dönümü nedeniyle ilçede etkinlikler düzenlendi.
Tatilciler yine Midilli Adası'na akın etti
Yunanistan'ın Midilli Adası, tatilcilerin akınına uğradı. Türk tatilciler yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleşmesini fırsata çevirdi.
Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "2017’deki buhranların 2018’de hız kesmesi, yürekten arzumdur."
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret

319
Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki

Erdoğan'dan Abdullah Gül ve Arınç'a tepki

582
İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

İran'da protestolar ve iç karışıklık hesapları

332
YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım

YIlmaz Vural: Hakan Şükür'ü uyarmıştım

36
Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı

49
Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

Uludağ'da Takbul ve drone'lu önlem

102
Abdullah Gül: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim

Abdullah Gül: Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim

897
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM