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TSK: 44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

TSK, El Bab'da 44 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü ve bir bombalı aracın imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 28.12.2016 - 09:11
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TSK: 44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Harekatın 127. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

BİR BOMBALI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucu, 44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü, 117 terörist yaralandı. Terör örgütü DEAŞ'a ait bir bombalı araç da imha edildi. Çatışmalarda 7 muhalif yaralandı.

Hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 154 hedef ateş altına alındı. Yapılan atışlarla teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir bölümü kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, 2 bin 392 el yapımı patlayıcı ve 42 mayın etkisiz hale getirildi.

TSK: 44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

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