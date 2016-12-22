TSK: 67 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede Özel Görev Kuvvet grupları tarafından kuşatılmış olan El Bab’ın teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınması için havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle ileri harekata devam edildiği belirtildi.

90 HEDEF BOMBALANIP, 67 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait 90 hedef imha edildi, 67 terörist etkisiz hale getirildi.

Gün içindeki çatışmalarda öldürülen toplam terörist sayısı 160 oldu.

HEPSİ CANLI BOMBAYDI

Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin fotoğrafları da ortaya çıktı. Görüntülerde; teröristlerin üzerlerindeki canlı bomba yelekleri dikkatlerden kaçmadı.

Topçu atışları ile DEAŞ hedefleri imha edildi VİDEO