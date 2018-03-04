TSK: 7 noktada kontrol sağlandı

Bugün yapılan operasyonlarda, 56 teröristin daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 668'e yükseldiği belirtilen TSK bilgilendirmesinde, şöyle denildi:

AFRİN KISKACA ALINDI

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

STRATEJİK NOKTALAR TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Hava kuvvetleri, tarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, 04 Mart 2018 tarihinde, müteakip harekât için önem taşıyan Şeyh Hadid Beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlanmıştır.

KARAYOLLARI KONTROL ALTINDA

Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis’ten Afrin’e ulaşan karayolları da kontrol altına alınmıştır.