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Afrin'de 899 terörist öldürüldü

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı her geçen gün artıyor.

Haber Merkezi | 03.02.2018 - 20:31..
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Afrin'de 899 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 15.gününde oeprasyonla ilgili bilgilendirme yaptı:

BİRER BİRER AZALIYORLAR

TSK'dan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edilmiştir.
Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.

TSK'nın açıklaması şu şekilde:

"Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 57 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

"HAREKAT BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

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