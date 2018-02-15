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TSK adım adım Afrin'e ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'na ÖSO güçleriyle başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgedeki teröristler ise kıskaç altına alınmış durumda.

AA | 15.02.2018 - 19:13..
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TSK adım adım Afrin'e ilerliyor

Afrin'e yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 27'nci gününde devam ediyor.

İSTİKAMET AFRİN MERKEZ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de bir günde 6 köyü teröristlerden arındırdı.

STRATEJİK YERLER TERÖRİSTLERDEN ALINIYOR

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Harab Summak köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı. Öğle saatlerinde Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan Fevkani köyleri de teröristlerden temizlenmişti.

TSK adım adım Afrin'e ilerliyor

63 NOKTADA ARTIK TERÖRİSTLER YOK

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 42'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 63 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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