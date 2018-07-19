TSK Afrin dağlarında teröristlerin izlerini siliyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde, engellilik alanında lisansüstü düzeyde akademik araştırma yapmak isteyen adaylar için başvurular 23 Temmuz Pazartesi sona erecek.

Hayatta her şey düzen istiyor. Peki kütüphanemizi düzenlerken nelere dikkat etmeli?

Bir kitapsever kütüphanesini nasıl düzenlemeli

THY'nin pilot yetiştirmek üzere açtığı sınavlarda başarılı olan 16 kişi, Isparta'da eğitime alındı.

Gülşen, geçtiğimiz günlerde oğlu Azur Benan ile bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı.

1 FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi FETÖ çatı davasının firari sanığı Akın İpek’e Londra’da ev hapsi cezası verildi. İpek’in pasaportuna da el konuldu.

2 Kedicik Damla Pamir hakkında karar çıktı Adnan Oktar'ın yayınlarında sapkın düşüncelerine peygamberi bile alet etmekten geri kalmayan kediciklerden Damla Pamir tutuklandı.

3 Mustafa Ceceli'nin çocuğuna kayyum atanabilir Ortaya çıkan skandal olaylar sonrası Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocuğuna velayet davasında kayyum atama ihtimali ortaya çıktı.

4 Adnan Oktar'ın ilk ifadesi Aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın lüks villasından çıkan bir yastığın fiyatı bile 3 bin lira seviyesindeydi.

5 İran'dan kılık kıyafet itirafı İran Başsavcısı, kadınların "İslami olmayan" giyimleriyle mücadelede alınan polisiye ve hukuki önlemlerin işe yaramadığını itiraf ederek "Zor kullanmak sonuç vermiyor" dedi.

6 Trump'tan Erdoğan'a Brunson çağrısı Trump, Türkiye'de cezaevinde bulunan FETÖ'cü rahip Brunson'un serbest bırakılmasını istedi, "Erdoğan bunun için bir şeyler yapabilir" dedi.