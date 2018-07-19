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TSK Afrin dağlarında teröristlerin izlerini siliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Afrin ilçe merkezi ve beldelerinde arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

AA | 19.07.2018 - 16:46..
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TSK'nın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta terörden temizledikleri Afrin ilçe merkezi ve beldelerinde güvenliği güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan intikal çalışmaları Afrin’in batısındaki Racu’dan güneydoğusundaki Şerran dağlarına kadar uzanıyor.

TSK ve ÖSO askerleri, omuz omuza gerçekleştirdikleri zorlu çalışmalarda birbirlerini tanıma amaçlı beyaz kurdele takıyor.

TSK Afrin dağlarında teröristlerin izlerini siliyor VİDEO

ÇOK SAYIDA TEMEL GIDA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Birlikler, teröristlerin gizlenebileceği mağara, sığınak ve yaşam alanlarında arama tarama çalışmaları yapıyor.

ÖSO'nun 500 askerle katıldığı operasyon, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla gerçekleştiriliyor.

ÖSO komutanlarından Yusuf Hatip, “Racu Dağları'ndan Şerran Dağları'na uzanan arama tarama çalışmalarını gerçekleştirdik.” dedi.

Arama çalışmalarında terör örgütüne ait uzun namlulu silahlar ele geçirdiklerini anlatan Hatip, yaşam alanları ile karşılaştıklarını ve temel gıda malzemeleri bulduklarını da aktardı.

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