TSK: Afrin kent merkezi kuşatıldı

TSK tarafından yapılan açıklamada, "Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren 3393 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

KÖYLER TAMAMEN TEMİZLENDİ

Afrin yakınlarındaki Kocakarin köyündeki 15 terörist de meskun mahal operasyonuyla öldürüldü.

SİVİLLER İÇİN KORİDOR

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), güneyden kent merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor imkanı sağladı.

AFRİN İZLENİYOR

Afrin’i gören hakim tepelere konuşlanan Türk askerleri, kent merkezindeki teröristlerin hareketliliğini İHA ve SİHA’ların yanı sıra dürbünlerle de izlemeye başladı.