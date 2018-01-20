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TSK Afrin operasyonun adını koydu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Afrin operasyonunun adının "Zeytin Dalı Harekatı" olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 17:44..
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TSK Afrin operasyonun adını koydu

Türk ordusunun Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinden resmi açıklama yapıldı.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞLADI"

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

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BM SÖZLEŞMESİNİN 51. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE İCRA EDİLİYOR

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

"SİVİLLER İÇİN HASSASİYET GÖSTERİLİYOR"

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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