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TSK: 306 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı her geçen gün artıyor.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 20:02..
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TSK: 306 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi verildi.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

25 HEDEF İMHA EDİLDİ

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir.

306 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

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