TSK: Afrin'de 712 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu ve hava harekatıyla 22 hedefin imha edildiği bildirildi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."