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TSK Afrin'de havadan bildiri attı

TSK, Afrin'de havadan attığı bildirilerde halka teröristlere karşı birlik çağrısında bulundu: Afrin Afrinlilerindir

AA | 30.01.2018 - 15:29..
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TSK Afrin'de havadan bildiri attı

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'yi Afrin'den temizlemek ve sivil halkı huzura kavuşturmak için Zeytin Dalı Harekatı'na tüm hızıyla devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'i işgal eden teröristleri etkisiz hale getirmek için adım adım merkeze doğru ilerleyen TSK, sivil halka birlik çağrısında bulundu.

ÜÇ DİLDE BİRLİK ÇAĞRISI

TSK, Özgür Suriye Ordusu ile 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı.

TSK'nın, halka PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye "Besmele" ile başlandı. "Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.

"TERÖRİSTLERE DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ"

Bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere."

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