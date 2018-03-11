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TSK Afrin'de mazlumun umudu olmaya devam ediyor

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği operasyon, mazlum sivillere de umut ışığı oluyor. Yokluk içerisinde teröristlerin zulüm kıskacında bulunan siviller, TSK'nın gelişiyle rahata kavuştu...

Haber Merkezi | 11.03.2018 - 09:42..
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50 gün öncesine kadar teröristlerin baskı ve zulmü altında bulunan Afrin halkı, TSK ve ÖSO mensuplarının bölgeyi ele geçirmesiyle rahata kavuştu. Bölgeden kaçamayan, PKK'nın şiddetine maruz kalan siviller bir diğer yandan da yokluk ve açlığa karşı mücadele veriyordu.

TSK'nın bölgeye girişi ile rahatlığa kavuşan sivillerin yokluk ve açlık ile olan imtihanı sona erdi.

KÜÇÜK KIZIN KARNINI DOYURDULAR

TSK'nın gelişine kadar bölgede açlık mücadelesi veren sivillerden birinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Ortaya oldukça anlamlı görüntüler ortaya çıktı.

Türk askerinden yardım isteyen küçük kız ViDEO

TSK Afrin'de mazlumun umudu olmaya devam ediyor

TSK askerleri bölgeye girişiyle sivil halka yiyecek dağıttı. Onlardan biri de bu küçük çocuktu.  Askerlerin bölgeden geçerken verdiği hazır döner ile karnını doyurmaya çalışan küçük kız, yiyeceği yemek yetmeyince asker abilerine yiyecek kutusunu göstererek daha fazla yemeğe ve karnını doyurma ihtiyacı olduğunu belirtmeye çalıştı.

Askerlerin durumu farketmesiyle kumanyasını bölüştüğü küçük kız karnını doyurdu.

TSK SİVİLLERE UMUT IŞIĞI OLUYOR

TSK'nın bölgeye girişinin refah ve umut getirdiğini artık neredeyse tüm dünya biliyor. Cinderes'te terör zulmü altında bulunan sivilleri kurtaran TSK ordusuna daha önce Afrin halkı gözyaşları ile dualar etmiş, şükretmişti.

TSK Afrin'de mazlumun umudu olmaya devam ediyor

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