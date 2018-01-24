TSK Afrin'de PKK'yı vuruyor, Canan Kaftancıoğlu susuyor

40 yıldır dünyanın görüp görebileceği en vahşi terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türkiye, bu mücadeleyi birçok müttefik devletin ihanetine rağmen sürdürebiliyorsa bu milletin dirayetindendir.

Türkiye'de kimi zaman bazı aydın-sanatçı taifesi, kimi zaman da siyasetçilerden bir kısım, muhalefet görevini yerine getireceğine devlete/millete ihanet etmekle meşgul oluyor.

ATATÜRK PARTİSİNDE 'MİLİTAN' GİBİ SİYASETÇİNİN NE İŞİ VAR

CHP'nin yeni seçilen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bunlardan birisi. Kaftancıoğlu, il başkanı seçilmeden önce özellikle sosyal medya üzerinden bir militan gibi mesajlar paylaşıyor, devleti seri katil olmakla suçluyor, öldürülen PKK'lı teröristler için "1 Kürt öldürüldü" diyor ve AK Parti hükümetine oy veren yüzde 49'luk kitleye de "İnandığınız Allah belanızı versin" gibi akla hayale sığmayacak sözler söylüyordu.

Canan Kaftancıoğlu il başkanı oldu ve çok kısa zaman sonra TSK, Afrin'deki terör yuvalarına operasyon başlattı.

Operasyonun ilk 3 gününde 268 terörist öldürülürken, YPG'nin işgal ettiği ve Türkiye'ye tehditler savurduğu topraklar bir bir teröristlerin elinden alınmaya başlandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU SESSİZ

Dün Anıtkabir'de Atatürk'ün kabrini ziyaret eden Kaftancıoğlu, Afrin'de öldürülen YPG'li arkadaşları için yine TSK'yı katliamla, Mehmetçiklerimizi de 'barbarlıkla' suçlar mı diye bekledik ancak operasyonun 4. gününe girilmesine rağmen kendisinden bir açıklama yapılmadı.