TSK Afrin'de PYD'yi vurdu

Suriye'de teröristlerle kol kola giren Amerika, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın bölgedeki uzantılarına açık bir şekilde destek verdi.
TERÖRİSTLERİN HAYALİ...
Son olarak, Amerikan ordusunda görevli yetkililer PKK ile yeni bir devlet kurma fikri üzerine toplantı gerçekleştirdi.
TSK VURMAYA BAŞLADI
Bu toplantının yapıldığı gün, Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün elinde bulundurduğu Afrin'i vurmaya başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı
Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.
ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü haberi