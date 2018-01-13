taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

TSK Afrin'de PYD'yi vurdu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı.

DHA | 13.01.2018 - 14:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
TSK Afrin'de PYD'yi vurdu

Suriye'de teröristlerle kol kola giren Amerika, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın bölgedeki uzantılarına açık bir şekilde destek verdi.

TERÖRİSTLERİN HAYALİ...

Son olarak, Amerikan ordusunda görevli yetkililer PKK ile yeni bir devlet kurma fikri üzerine toplantı gerçekleştirdi.

TSK VURMAYA BAŞLADI

Bu toplantının yapıldığı gün, Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün elinde bulundurduğu Afrin'i vurmaya başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar sınır karakolu mevkiinden TSK unsurlarınca Afrin'de PYD mevzilerine yönelik aralıklarla top atışları yapıldı

Öğleden sonra peş peşe gerçekleşen atış sesleri, Reyhanlı ilçe merkezi ve Cilvegözü sınır kapısından da duyuldu.

ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü haberi

TSK Afrin'de PYD'yi vurdu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

156
Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

Asena Atalay'dan gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'e özür

61
Seval Aktaş istifa etti

Seval Aktaş istifa etti

185
Arda Turan resmen Başakşehir'de

Arda Turan resmen Başakşehir'de

139
İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

İngiltere'de Trump'a öfke dinmiyor

12
Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı

Prof. Ahmet Ercan canlı yayında insanları aşağıladı

650
Tunus eylemlerinin arkasından BAE çıktı

Tunus eylemlerinin arkasından BAE çıktı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM