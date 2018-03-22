TSK, Afrin'de sivillerin sorunlarını dinliyor

Terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar, bulunarak kontrollü şekilde imha ediliyor.

SİVİLLER SEVİNÇLİ

Harekat kapsamında meskun mahal operasyonlarını yöneten jandarma ve polis özel harekat timlerinden sorumlu Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, güvenli hale getirilmesi planlanan bölgedeki sivilleri ziyaret etti.

JÖH ve PÖH'ler, Afrin'de sivillerin sorunlarını dinledi VİDEO

SİVİLLERİN SORUNLARI DİNLENDİ

Teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılan sivillerle görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Tuğgeneral Aras, onlara giyecek, çocuklara da oyuncak, gofret, bisküvi ve çikolata dağıttı. Tuğgeneral Aras, sevdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.