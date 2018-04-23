TSK Afrin'de tuzakları imha etmeye devam ediyor

İsrailli bir vekil, küçük yaşından itibaren İsrail askerlerine karşı mücadele veren 17 yaşındaki Ahed Tamimi'nin vurulması gerektiğini söyledi.

Çorum'da bir düğün konvoyunun da karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı. Kazada ağır 22 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Ordu'da denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gitti. Düşen 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.