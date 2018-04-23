TSK Afrin'de tuzakları imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ocak ayında başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Suriye'de başarıyla devam ediyor. Teröristlere karşı başlatılan operasyonda Afrin merkezinin PKK'dan temizlenmesinin ardından patlayıcılar toplanıyor.
YATAĞIN ALTINI TUZAKLAMIŞLAR
Afrin/Arşeli Bölgesinde tespit edilen yatağın altına tuzaklanmış EYP kontrollü olarak imha edildi.
Teröristlerin bölgeden gönderdiği halk TSK'nın başarı operasyonu sayesinde evlerine dönüşlere başladı.
103 EYP TOPLANIP PATLATILDI
Dün akşam saatlerinde TSK ekipleri, Afrin ilçe merkezinde evlere tuzaklanan 103 adet el yapımı patlayıcıyı, merkezin 3 kilometre güneyinde toplayarak, kontrollü şekilde patlattı.
TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 18 Mart'ta Afrin'i teröristlerden temizlemişti.