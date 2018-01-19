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TSK Afrin'i bombalıyor

TSK Afrin'de terörist organizasyon PKK/PYD'ye ait olan mevzileri obüslerle bombaladı.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 14:11..
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TSK bugün Afrin'de bulunan ve PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD'ye ait mevzileri obüslerle bombaladı. en az 10 atış yapılan bölgede kritik mevzilerin bombalandığı bildirildi.

"TACİZ ATIŞLARINA KARŞILIK VERİLDİ"

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sınır birliklerinden terör yuvalarına yapılan on atış ile terör mevzilerinden gelen tciz atışlarına karşılık verirken, yetkililerin yaptığı açıklamada "Terör örgütü PYD/PKK mensuplarının taciz atışlarına, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği" bildirildi.

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