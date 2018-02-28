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TSK, Afrinlilere şifa oluyor

Afrin'in güneybatısındaki Mervane köyünde, aralarında çocukların da bulunduğu 22 sivil, talepleri üzerine TSK tarafından sağlık taramasından geçirildi.

AA | 28.02.2018 - 18:08..
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TSK, Afrinlilere şifa oluyor

TSK unsurları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde yaşayan sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyor.

TSK DOKTOR İHTİYACINA ÇARE OLDU

Bu kapsamda köydeki 12’si kadın, 9’u çocuk 22 sivil, doktor talep etmeleri üzerine bölgede bulunan birlikler tarafından Karakaya Karakoluna intikal ettirildi.

TSK, Afrinlilere şifa oluyor

TSK, Afrinlilere şifa oluyor

ÇOCUKLARA HEDİYE VERİLDİ

Karakolda bulunan sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapılan sivillerin emniyetli şekilde evlerine geri dönmeleri sağlandı. Bu arada askerler tarafından bölgedeki çocuklara hediye verildi.

TSK, Afrinlilere şifa oluyor

TSK, Afrinlilere şifa oluyor

TSK, Afrinlilere şifa oluyor

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