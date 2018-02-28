TSK, Afrinlilere şifa oluyor

TSK unsurları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde yaşayan sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyor.
TSK DOKTOR İHTİYACINA ÇARE OLDU
Bu kapsamda köydeki 12’si kadın, 9’u çocuk 22 sivil, doktor talep etmeleri üzerine bölgede bulunan birlikler tarafından Karakaya Karakoluna intikal ettirildi.
ÇOCUKLARA HEDİYE VERİLDİ
Karakolda bulunan sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapılan sivillerin emniyetli şekilde evlerine geri dönmeleri sağlandı. Bu arada askerler tarafından bölgedeki çocuklara hediye verildi.