TSK, Afrin'de bir köyü daha ele geçirdi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenerek ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede ÖSO askerleriyle birlikte hızlı bir şekilde temizlik yaparak merkeze doğru ilerlemeye devam ediyor.

MERKEZE ADIM ADIM

TSK ve ÖSO unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü de ele geçirdi.

18 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.