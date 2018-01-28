taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

TSK, Afrin'de bir köyü daha ele geçirdi

TSK ve ÖSO unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü PYD/PKK'dan arındırdı.

AA | 28.01.2018 - 17:43..
  1. Haberler
  2. Gündem

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenerek ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede ÖSO askerleriyle birlikte hızlı bir şekilde temizlik yaparak merkeze doğru ilerlemeye devam ediyor.

MERKEZE ADIM ADIM

TSK ve ÖSO unsurları, Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü de ele geçirdi.

TSK, Afrin'de bir köyü daha ele geçirdi

18 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan terörist 'Türk askerine verin' diye yalvardı

Yakalanan terörist 'Türk askerine verin' diye yalvardı

263
HDP'li Baydemir: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli

HDP'li Baydemir: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli

824
Amedspor maça çıkmama kararı aldı

Amedspor maça çıkmama kararı aldı

135
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de son durumu anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de son durumu anlattı

136
Burseya Dağı teröristlerden temizlendi

Burseya Dağı teröristlerden temizlendi

206
Burseya'da teröristler ele geçirildi

Burseya'da teröristler ele geçirildi

221
Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

318
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM