TSK Bitlis'te PKK sığınaklarını imha etti

Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşların güvenliğini sağlamak, devletin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gece-gündüz, yaz-kış demeden, üstün cesaret ve fedakarlıkla operasyonlarına devam ediyor.

BİTLİS'TE PKK OPERASYONU

Bu kapsamda 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından, Bitlis ili Tatvan ilçesi Emek Mahallesi bölgesinde 18-24 Aralık 2016 tarihleri arasında ’Şehit Piyade Uzman Çvş. Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu’nun icra edildiği bildirdi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

TSK’dan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında 4 adet ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda sığınak, sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemeleri ve örgütsel posterlerin ele geçirildiği, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin muhafaza altına alındığı, sığınak ve sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, örgütsel posterlerin yerinde imha edildiği belirtildi.