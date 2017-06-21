taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.331
USD
3,5298
EURO
3,9336
ALTIN
141,39
PETR
46,0600

TSK: Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şemdinli'de güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında 1 el yapımı patlayıcı imha edildi.

21.06.2017 - 17:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

Siirt Pervari'de devam eden operasyonda; tespit edilen bir sığınak içerisinde bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü iş birlikçisi 8 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'DA 5 SIĞINAK ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen operasyonda; tespit edilen 5 sığınak ve 1 barınak kullanılmaz hale getirildi. Lice'de ayrıca 2 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 550 kilo amonyum nitrat, 600 muhtelif çapta fişek, 1 tüfek bombası, 1 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 16 muhtelif şarjör, 4 kütüklük, 1 hücum yeleği, 9 örgüt kıyafeti, 3 termal silah dürbünü bataryası, 15 küçük tüp, 7 mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme, 3.511,5 kilo toz esrar, 1.007,05 kilo kubar esrar ve 402 bin 758 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari Çukurca'daki üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında 1 el yapımı patlayıcı imha edildi. Kilis Gülbaba'da yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 1 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.

İlginizi Çekebilir
Bahçeli'den gündemle ilgili açıklamalar
MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'nin adalet yürüyüşü ve mahkemelerin tüzük kararıyla ilgili konuştu.
Siirt'te PKK'ya büyük darbe
Siirt'in Pervari ilçesinde 9 gündür yürütülen operasyonda üç büyük mağarada 25 bin gıda malzemesi bulundu.
Parasailingin halatı koptu, yolcu çocuğun bacağı kırıldı
Antalya'da 12 yaşındaki çocuk, gezi teknesine bağlanan parasailing'in halatının kopması sonucu yaklaşık 80 metreden düştü.
Eskişehir'in yapay plajı sezonu açıyor
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Park içerisine 9 yıl önce yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki yapay plaj, cumartesi günü açılacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

Hüseyin Avni Coş merkeze çekildi

172
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

73
ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

ODTÜ tuvaletlerinde kadın-erkek ayrımı kalktı

819
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

149
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

151
Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

Katar doğalgaz kaynaklarına güveniyor

28
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM