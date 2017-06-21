TSK: Çukurca'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari'de devam eden operasyonda; tespit edilen bir sığınak içerisinde bir miktar yaşam malzemesi ele geçirildi. Şırnak Beytüşşebap'ta devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü iş birlikçisi 8 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'DA 5 SIĞINAK ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen operasyonda; tespit edilen 5 sığınak ve 1 barınak kullanılmaz hale getirildi. Lice'de ayrıca 2 el yapımı patlayıcı imha edilirken, 550 kilo amonyum nitrat, 600 muhtelif çapta fişek, 1 tüfek bombası, 1 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 16 muhtelif şarjör, 4 kütüklük, 1 hücum yeleği, 9 örgüt kıyafeti, 3 termal silah dürbünü bataryası, 15 küçük tüp, 7 mutfak tüpü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme, 3.511,5 kilo toz esrar, 1.007,05 kilo kubar esrar ve 402 bin 758 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari Çukurca'daki üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Şemdinli'de güvenlik güçleri tarafından yapılan yol aramasında 1 el yapımı patlayıcı imha edildi. Kilis Gülbaba'da yasa dışı yollardan Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 1 terörist silahsız ve teçhizatsız olarak yakalandı.