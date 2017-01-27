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TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor

TSK, yaptığı açıklamada DEAŞ'ın ümitlerinin kırıldığını ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığını bildirdi.

27.01.2017 - 15:39
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TSK: DEAŞ El Bab'dan çekiliyor

TSK’dan yapılan açıklamada, El Bab’ta bulunan sivil halkın DEAŞ’ın tüm tehditlerine rağmen göç etmeyi başardığı ancak şehirde halen 15-18 bin civarında sivil halkın bulunduğu belirtildi.

El Bab’taki son durum ile ilgili yapılan açıklamada, su, elektrik gibi temel hizmetler ve asgari yaşam koşullarının yok denecek seviyelere indiği ve bu nedenle sağlık sorunu yaşayanların hayatlarını kaybettikleri kaydedildi. TSK, şehirdeki sivil halkın ayrılmaması için DEAŞ terör örgütü mensuplarının propaganda yaptığını ve böylece insanların şehirden kaçmalarına engel olmaya çalışıldığına dikkat çekti.

DEAŞ ÇEKİLİYOR

Açıklamada, DEAŞ terör örgütünün savunma hatlarını kuvvetlendirmek ve karşılaştıkları kuvvetlere azami kayıp, hasar verdirmek amacıyla El Bab’ta yaptıkları istihkam çalışmalarına devam ettiği ve özellikle El Bab-Kadiran yolunda Al-Albi mezrası yakınlarında sürekli istihkam çalışmalarının yürütülmekte olduğu belirtildi. TSK’nın DEAŞ terör örgütünün Bab’taki askeri durumuna yönelik bölgedeki güvenilir kaynaklardan temin ettiği bilgilere göre son zamanlarda Tunuslu muhacirlerin El Bab’da yoğunluk gösterdiği, DEAŞ terör örgütünün tüm karargahlarını ve merkezlerini Tadif bölgesine taşıdığı ve morallerinin son derece düşük olduğu kaydedildi. Diğer yandan, Kabasin ile ilgili alınan son bilgilerde DEAŞ’ın şehirde döşediği el yapımı mayın ve bombalı tuzakların yerlerini bilen ve bizzat döşeyen kişilerin hava taarruzunda hayatlarını kaybettiği, bu ölen teröristlerin ellerindeki haritaya da ulaşılamadığı, bu yüzden bazı terör örgütü mensuplarının mahsur kaldıkları ve hareket alanlarının kısıtlandığı, hatta bazılarının kendi bombalarıyla öldükleri istihbaratının alındığı ifade edildi. TSK, DEAŞ terör örgütünün TSK’nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığını ve El Bab’dan çekilmeye hazırlandığı bilgisinin edinildiğini açıkladı.

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