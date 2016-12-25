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TSK: DEAŞ'lı 12 terörist öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DEAŞ'a ait 140 hedefin imha edilip, 12 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

AA | 25.12.2016 - 08:56
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TSK: DEAŞ'lı 12 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

140 HEDEF BOMBALANIP, 12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'a ait 140 hedef imha edildi, ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

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