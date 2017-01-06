TSK: DEAŞ'lı 32 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ve Bzagah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DEAŞ'a ait 21 hedef imha edildi, gün içindeki çatışmalarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.

DEAŞ'IN KARARGAH BİNALARI BOMBALANDI

Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah’ta bulunan 21 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda barınma yerleri, karargâh binaları, kontrol noktası, silah ve araçlarının imha edildiği bildirildi.

BUGÜNE KADAR 2 BİN 757 EYP İMHA EDİLDİ

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 16 EYP’nin imha edildiği belirtilerek harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 757 EYP ve 43 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.