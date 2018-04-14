TSK envanteri genişliyor: sırada Tarantula var

Türk Silahlı Kuvveti'nin son dönemde zenginleşen envanterine Tarantula da katılıyor. Tarantula, Savunma Sanayii tarafından paylaşılan videoda görücüye çıkmış oldu.

70 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Yeni nesil Tarantula, bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen insansız kara aracı.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, "TEAS ve ASELSAN firmalarının birlikte geliştirdiği Aselsan Sarp silah kulesi entegre edilmiş 8x4 tekerlekli tarantula isimli araç ileriki tarihlerde güvenlik güçlerimizin hizmetine hazır olacak." açıklamasında bulundu.

Maksimum 3 kilometreden kumanda edilebilen Tarantula'nın 70 kilometre menzili ve 8 saat çalışma özelliği var. Ağırlığı 2 tonluk insansız kara aracı, 800 kilogram taşıma kapasitesine sahip.

Tarantula'nın görüntüleri paylaşıldı VİDEO

