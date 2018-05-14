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TSK envanterine jet motorlu İHA'lar

Bulutların altını görerek düşman mevzilerini imha eden jet motorlu İHA'lar, yakında TSK envanterine girmeyi bekliyor.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 08:51..
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İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), artık terörle mücadelede Türkiye için en önemli unsurlardan biri haline geldi.

Türkiye, kendi İHA'sını kendi üreten bir ülke olarak içeride ve dışarıda terörle mücadelede çok önemli başarılar elde etti. Bunun son örneği Zeytin Dalı Harekatı'nda İHA'ların elde ettiği başarıyla görüldü.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA MÜTHİŞ PERFORMANS

Zeytin Dalı Harekatı'nda, güvenlik güçlerine istihbarat ve ateş desteği sağlayan Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2), harekat kapsamında 4 bin saat görev yapmıştı.

TSK envanterine jet motorlu İHA'lar

Bayraktar TB2, havada kalma süresi 24 saati geçen, 27 bin 30 feet irtifa rekoruna sahip ve 150 kilogram yük taşıyabiliyor. Bayraktar TB2, üzerindeki faydalı yüklerle gece ve gündüz faaliyet gösterebiliyor.

DAHA İYİLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Artık TSK envanterini daha güçlü İHA'lar bekliyor. Daha yüksekte uçacak, daha büyük ve daha sessiz olacak İHA'ların üretiminin başlandığı belirtiliyor.

JET SAVAŞ UÇAĞI GİBİ HAREKET EDEN İHA

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir son bilgileri paylaştı. Buna göre yapımı süren ve yakında TSK'ya teslim edilecek İHA'ların en öne çıkan özelliği "jet motorlu İHA'lar." Bu İHA'lar bulutun altını görebilme özelliğine sahip. Böylece düşmanlar tarafından tespit edilerek vurulma ihtimalleri ortadan kalkıyor.

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