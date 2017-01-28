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TSK Fırat Kalkanı bilançosunu açıkladı

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2477 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

28.01.2017 - 09:44
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TSK, Fırat Kalkanında hız kesmeden operasyonlara devam ediyor. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, bölgedeki terör örgütü DEAŞ, PKK/PYD'ye nefes aldırmıyor.

2477 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK: Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 1864'ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAŞ mensubu, 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.

TSK Fırat Kalkanı bilançosunu açıkladı

1332 HEDEF BOMBALANDI

Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir.

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