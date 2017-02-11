TSK Fırat Kalkanı bilançosunu açıkladı

TSK’dan, 03-10 Şubat 2017 tarihleri arasındaki gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ise, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskun mahal ve bin 910 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi.

3049 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK’dan Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

“Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 2 bin 288’i ölü olmak üzere toplam 2 bin 705 DEAŞ mensubu, 322’si ölü olmak üzere toplam 344 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir.

1972 HEDEF İMHA EDİLDİ

Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam bin 972 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3 bin 750 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 66 mayın imha edilmiştir.

Bu hafta içinde El Bab bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün gayret ve dirayetiyle terör örgütü karşısındaki başarılı ilerleyiş tüm dünya tarafından gözlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin özellikle Bzaghah meskun mahallini ve El Bab kuzeybatısında Akil Tepesi ve hastane bölgesini de kontrol altına almasıyla DEAŞ terör örgütünün El Bab’ta tutunması giderek zorlaşmaktadır”.



